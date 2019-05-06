Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro начал получать обновление до Android 9 Pie

Китайская компания выпустила Redmi Note 6 Pro осенью 2018 года. Это более «модная» версия Note 5 Pro за счет выреза в экране и двойной фронтальной камеры для селфи.

Сейчас Xiaomi стала распространять новую прошивку для Redmi Note 6 Pro, которая создана на базе Android 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Обновление приносит на устройство новые возможности, улучшения и патч безопасности.

Версия MIUI 10.3.2 для Redmi Note 6 Pro «весит «1,7 ГБ и ее уже начали распространять в некоторых странах, а через несколько дней обновление станет доступно для всех пользователей.