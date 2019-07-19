Смартфон Xiaomi Qin 2 на Android Go 9.0 получил вытянутый экран

На краудфандинговой площадке Xiaomi запустили сбор средств на новый необычный смартфон Xiaomi Qin 2.

Новинка относится к той же линейке, что и кнопочный телефон Xiaomi Qin, при этом у смартфона есть одна интересная черта, которой пока нет ни у одного современного смартфона.

При виде Xiaomi Qin 2 сразу обращается внимание на его очень сильно вытянутый экран. Его соотношение сторон составляет 22,5:9, разрешение 1440 х 576 пикселей, а диагональ экрана 5,1-дюйма. Рамки вокруг экрана достаточно узкие и в будущей новинке нет фронтальной камеры.

Работает аппарат под управлением Android Go 9.0. По неподтвержденной информации, в Qin 2 установили процессор Spreadtrum SC9832E (на сайте краудфандинговой площадке информацию про SoC не предоставили).

В устройстве будет 1 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Встроенная батарея в новинке на 2100 мАч.

На тыльной стороне расположена 5 Мп камера, а в нижней части корпуса порт USB-C. Вверху есть 3,5-разьем для наушников и ИК-порт для управления техникой. Сбоку еще есть отдельная кнопка для запуска голосового помощника.

Размеры устройства 132,6х55,4х8,6 мм. По предзаказу цена Xiaomi Qin 2 составляет 73 доллара. В цевтоовой гамме доступны следующие варианты: голубой, черный, розовый и красный.