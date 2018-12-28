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Смартфон Xiaomi Pocophone F2 появился в бенчмарке Geekbench до анонса

28.12.2018 15:37

Xiaomi в 2018 году выпустила самый доступный смартфон с Snapdragon 845 — Pocophone F1. За три месяца компания смогла продать 700 тыс. устройств. Между тем напомним, что недавно была представлена еще одна версия Pocophone F1.
Сейчас производитель готовит новое поколение Pocophone, который будет представлен в следующем году и по слухам в нем будет установлен процессор Snapdragon 855.

При этом в Geekbench прототип Pocophone F2 был протестирован с Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти.

В тестах он набрал 2321 балл в одноядерном режиме и 7564 балла в многоядерном. Предположительно это тестировали ранние прототипы Pocophone F2, так как аппарат должны выпустить именно с Snapdragon 855.

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