Смартфон Xiaomi Pocophone F2 показали на новых рендерах

Недорогой флагманский смартфон Pocophone появился на рынке в прошлом году, но теперь к выходу готовится его второе поколение, которое пока носит предварительное название Pocophone F2.

О новинке стали появляться подробности, а на основании слухов блогер Бен Гескин (Ben Geskin‏) решил подготовить рендеры, которые показывают, как может выглядеть смартфон.

Аппарату приписывают экран с каплевидным вырезом, а на задней панели будет располагаться камера с двумя модулями и сканер отпечатков пальцев.

Говоря о технических характеристиках, то ожидается, что в модели будет установлен процессор Snapdragon 845, хотя некоторые источники утверждают, что это будет Snapdragon 855.

Что касается ОЗУ, то ее будет 6 ГБ, а работать устройство будет под управлением ОС Android 9.0 Pie.