Смартфон Xiaomi Pocophone F1 в версии Lite появился в Geekbench

Новая версия самого доступного флагманского смартфона Xiaomi Pocophone F1 должна появится в продаже этой весной.

Но пока модель засветилась только в Geekbench. Новинка получила название Xiaomi Pocophone F1 Lite и становится более доступным вариантом флагмана Pocophone F1.

Благодаря данным тестового приложения стало известно, что модель получит процессор Snapdragon 660 и 4 гигабайта оперативной памяти.

Работает аппарат под управлением последней операционной системы Android. В Geekbench модель заработала 1 341 балл в одноядерном тесте и 4 830 – в многоядерном.