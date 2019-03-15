Смартфон Xiaomi Pocophone F1 в версии Lite появился в Geekbench

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 в версии Lite появился в Geekbench15.03.2019 23:54
Новая версия самого доступного флагманского смартфона Xiaomi Pocophone F1 должна появится в продаже этой весной.
Но пока модель засветилась только в Geekbench. Новинка получила название Xiaomi Pocophone F1 Lite и становится более доступным вариантом флагмана Pocophone F1.
Благодаря данным тестового приложения стало известно, что модель получит процессор Snapdragon 660 и 4 гигабайта оперативной памяти.
Работает аппарат под управлением последней операционной системы Android. В Geekbench модель заработала 1 341 балл в одноядерном тесте и 4 830 – в многоядерном.
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