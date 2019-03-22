Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой

Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой22.03.2019 21:33
В последнее время в Сети стали появляться новые подробности о большом смартфоне Xiaomi Mi Note.
Так, недавно сообщалось, что устройство получит по-настоящему безрамочный дизайн, причем еще тогда упоминалось о фронтальной камере, но не сообщалось, как ее реализуют.
Согласно новым данным, смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит выдвижную селфи-камеру с разрешением 12 Мп.
Также источник сообщает, что кодовое название смартфона DaVinci и работать он будет на процессоре Snapdragon 855.
Данные о выдвижной камере обнаружили в коде программного обеспечения где обнаружили команды для камеры pop и push. Предполагается, что селфи-камера будет выдвигаться механически.
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