Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 представят в сентябре 2019 года

Сентябрь окажется очень богатым на новые смартфоны. Так, в первый осенний месяц представят новые iPhone, Huawei Mate 30 Pro и другие модели смартфонов от китайских производителей.

По данным инсайдера Судханшу Амбхоре, компания Xiaomi в сентябре тоже решила провести презентацию Mi Mix 4.

Изначально планировалось, что эта модель будет показана значительно позже, но после того как стало известно, что Mate 30 будет представлен в сентябре, в Xiaomi решили пересмотреть планы и показать свой флагманский смартфон до того как покажут аппарат от Huawei.

Ожидается, что в Xiaomi Mi Mix 4 будет установлена 108 Мп основная камера, которую недавно представила компания Samsung.

Источник: Gazetadaily.ru.