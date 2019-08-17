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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 представят в сентябре 2019 года

17.08.2019 18:32

Сентябрь окажется очень богатым на новые смартфоны. Так, в первый осенний месяц представят новые iPhone, Huawei Mate 30 Pro и другие модели смартфонов от китайских производителей.

По данным инсайдера Судханшу Амбхоре, компания Xiaomi в сентябре тоже решила провести презентацию Mi Mix 4.

Изначально планировалось, что эта модель будет показана значительно позже, но после того как стало известно, что Mate 30 будет представлен в сентябре, в Xiaomi решили пересмотреть планы и показать свой флагманский смартфон до того как покажут аппарат от Huawei.

Ожидается, что в Xiaomi Mi Mix 4 будет установлена 108 Мп основная камера, которую недавно представила компания Samsung.

Источник: Gazetadaily.ru. 

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