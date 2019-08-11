Это стало известно благодаря патентным изображениям, которые обнаружили во Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

На изображениях представлено устройство, которое будет иметь основную камеру с четырьмя модулями, а еще смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит выдвижную селфи-камеру.

К тому же можно заметить в модели разъём USB-C, динамик, кнопки на правой части, а также слот для SIM-карты.

Некоторые источники уже предположили, что новый Xiaomi Mi Mix 4, который будет флагманом, получит 108-Мп модуль основной камеры. О нем недавно упоминали сами представители компании.