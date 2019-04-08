В китайской компании разработали скоростную технологию Super Charge Turbo, о котором ранее упоминали представители компании.

Эта зарядка имеет мощность 100 Вт и способна зарядить за считанные минуты аккумулятор.

В качестве примера можно привести батарею на 4 000 мАч, запас которой зарядка пополнит за 17 минут.

Согласно недавнему сообщению инсайдеров, смартфон Xiaomi Mi Mix 4 может получить новую мощную зарядку и речь идет как раз о новинке, описанной выше.

Между тем, Xiaomi Mi Mix 4 уже скоро будет представлен официально. Компания уже начала тизерную кампанию, опубликовав в прошлом месяце первое изображение.