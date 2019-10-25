Смартфон Xiaomi Mi CC9e получил новую конфигурацию

Китайская компания объявила о скором старте продаж новой версии своего смартфона Xiaomi Mi CC9e.

На китайском рынке эта линейка представлена моделями Mi CC9, Mi CC9e и Mi CC9 Meitu Custom Edition, в которых объёмы памяти 4/64, 6/64 и 8/128 ГБ.

Но с 1 ноября Xiaomi на внутреннем рынке предложит еще одну конфигурацию для смартфона Xiaomi Mi CC9e. Его будут продавать в версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Такой вариант получит ценник 198 долларов. Напомним, что модель имеет шестидюймовый экран, процессор Snapdragon 665, тройную камеру с модулями на 48, 8 и 2 Мп, а также селфи-камеру на 32 Мп.

Также стоит отметить, что в ближайшее время аппарат обновится до MIUI 11.