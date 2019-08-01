Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro в Европе появится 20 августа

Польские магазины уже готовятся к продаже Xiaomi Mi 9T Pro, а по данным источников аппарат на прилавках появится после 20 августа.

В Испании смартфон может появится раньше, но это не точно. Напомним, Mi 9T Pro является переименованным Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой и процессором Snapdragon 855.

На российском рынке Xiaomi Mi 9T Pro тоже будет продаваться. Сейчас предлагается только Xiaomi Mi 9T.

Его цена за версию 6/64 ГБ составляет 25 990 рублей, а версия 6/128 ГБ оценена в 28 990 рублей.

Xiaomi Mi 9T получил процессор Snapdragon 730, тройную камеру на 48 Мп, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч.