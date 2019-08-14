Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro в Европе появится 20 августа

Xiaomi Mi 9T уже давно продается в Европе, а скоро появится и старшая версия модели — Xiaomi Mi 9T Pro.

Эти смартфоны на китайском рынке продаются под названием Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Стоит отметить, что отличий между смартфонами нет, за исключением названия.

В ЕС Xiaomi Mi 9T доступен уже два месяца, а 20 августа в продажу поступит старшая версия, которая отличается основной камерой и процессором.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 9T Pro с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти будет стоить 429 евро, а версия со 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 479 евро.

Напомним, в Xiaomi Mi 9T Pro установлен процессор Snapdragon 855 и камера с датчиком Sony IMX586. В Mi 9T установили более доступный чип — Snapdragon 730 и основную камеру Sony IMX582.