Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене на 30 долларов

Смартфоны компании Xiaomi даже на старте продаж стоят недорого, поэтому цена на них начинает опускаться только через несколько месяцев после начала продаж.

Так, флагманский Mi 9 стали предлагать со скидкой в $30, но эта скидка продержится всего два дня и только для китайского рынка. Цену снизили на версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Через несколько месяцев стоит ожидать большое снижение цены на Mi 9. Напомним, в Xiaomi Mi 9 экран в смартфоне AMOLED диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+. В верхней части экрана расположен вырез под фронтальную камеру, разрешение которой составляет 24 Мп.

В экране есть еще датчики отпечатка пальца, а сам дисплей защищает стекло Gorilla Glass шестого поколения.

Основная камера в устройстве тройная, где основной модуль на 48 Мп с диафрагмой F/1,75, а два других по 16 и 12 Мп, причем последний обеспечивает двухкратный оптический зум.

Добавили камере еще и лазерный помощник, который обеспечит правильную фокусировку на объекте при слабом освещении. В России Mi 9 стоит от 35 тыс. рублей.