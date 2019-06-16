Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене на 30 долларов

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16 июля : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Обзоры рынков

Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене на 30 долларов

16.06.2019 14:13

Смартфоны компании Xiaomi даже на старте продаж стоят недорого, поэтому цена на них начинает опускаться только через несколько месяцев после начала продаж.
Так, флагманский Mi 9 стали предлагать со скидкой в $30, но эта скидка продержится всего два дня и только для китайского рынка. Цену снизили на версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Через несколько месяцев стоит ожидать большое снижение цены на Mi 9. Напомним, в Xiaomi Mi 9 экран в смартфоне AMOLED диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+. В верхней части экрана расположен вырез под фронтальную камеру, разрешение которой составляет 24 Мп.

В экране есть еще датчики отпечатка пальца, а сам дисплей защищает стекло Gorilla Glass шестого поколения.

Основная камера в устройстве тройная, где основной модуль на 48 Мп с диафрагмой F/1,75, а два других по 16 и 12 Мп, причем последний обеспечивает двухкратный оптический зум.

Добавили камере еще и лазерный помощник, который обеспечит правильную фокусировку на объекте при слабом освещении. В России Mi 9 стоит от 35 тыс. рублей.

Xiaomi показала чехол покрытый 24-каратным золотом для Xiaomi Mi 9

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