Смартфон Xiaomi Mi 9 SE научился хорошо снимать Луну

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE научился хорошо снимать Луну09.05.2019 21:38
Недорогой смартфон, относящийся к флагманской линейке, Xiaomi Mi 9 SE получил новое обновление, в котором для камеры добавили новый режим для съёмки Луны.
Функция получила названием Moon Mode, а ранее такой режим был добавлен в камеру Mi 9.
Стоит напомнить, что во флагмане Xiaomi и Mi 9 SE установлен одинаковый модуль основной камеры, поэтому реализовать возможность, которая ранее была доступна только в Mi 9, разработчикам было несложно.
Moon Mode включается автоматически сразу, как только в объективе появится Луна. При съёмке космического тела нужно вручную включить искусственный интеллект камеры.
Далее все происходит автоматически и пользователь получает качественный снимок Луны.
Новая функция доступна в обновлении MIUI 10.3.1.0, а для ее установки требуется 568 МБ свободного места на смартфоне.
Просмотры:Метки: Xiaomi Mi 9 SE