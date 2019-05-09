Смартфон Xiaomi Mi 9 SE научился хорошо снимать Луну

Недорогой смартфон, относящийся к флагманской линейке, Xiaomi Mi 9 SE получил новое обновление, в котором для камеры добавили новый режим для съёмки Луны.

Функция получила названием Moon Mode, а ранее такой режим был добавлен в камеру Mi 9.

Стоит напомнить, что во флагмане Xiaomi и Mi 9 SE установлен одинаковый модуль основной камеры, поэтому реализовать возможность, которая ранее была доступна только в Mi 9, разработчикам было несложно.

Moon Mode включается автоматически сразу, как только в объективе появится Луна. При съёмке космического тела нужно вручную включить искусственный интеллект камеры.

Далее все происходит автоматически и пользователь получает качественный снимок Луны.

Новая функция доступна в обновлении MIUI 10.3.1.0, а для ее установки требуется 568 МБ свободного места на смартфоне.

