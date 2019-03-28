Смартфон Xiaomi Mi 9 получит новую конфигурацию Mi 9 Pro

Представитель китайской компании Xiaomi официально анонсировал новую конфигурацию своего смартфона Xiaomi Mi 9.

Эта версия «выйдет со временем» и окажется самой мощной в линейке модели.

Новинка получит приставку к названию Pro и будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной памяти.

Сейчас самым мощным вариантом модели считается Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, у которого также 12 ГБ ОЗУ, но 256 ГБ ПЗУ.