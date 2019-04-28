Смартфон Xiaomi Mi 9 получит функцию плавного зума

Смартфон Xiaomi Mi 9 получит функцию плавного зума28.04.2019 20:45
Xiaomi Mi 9 один из самых доступных смартфонов в своем ценовом сегменте. В этом аппарате установлен мощный процессор и экранный сканер.
Также аппарат оснастили тройной камерой за счет чего пользователь может выбирать фокусные расстояния.
Но в основной камере смартфона нет оптической стабилизации, а вместо этого компания обещает выпустить обновление для камеры, которое позволит плавно наводить зум на объект, автоматически переключая объективы.
В компании сейчас работают над таким решением, но как признался глава компании Лей Цзунь очень сложно сделать так, чтобы переключение происходило незаметно для пользователя.
К тому же разработчикам еще предстоит настроить камеру так, чтобы экспозиция и баланс белого не менялся при зумировании.
Ориентировочно новая функция камеры будет реализована через два месяца, и появится она с новым обновлением MIUI.
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