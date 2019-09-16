Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite официально представили в Европе

Xiaomi представила для европейского рынка свою новую модель смартфона, которой стала Mi 9 Lite, представленная на китайском рынке как Mi CC9.

Ранее сообщалось, что Mi 9 Lite и Mi CC9 будут отличаться камерой, но этого не произошло, поэтому смартфоны являются полностью идентичными.

Xiaomi Mi 9 Lite оснащен 6,39-дюймовым AMOLED экраном с подэкранным сканером отпечатка пальца. Разрешение экрана Full HD+.



На задней стеклянной панели размещена тройная камера с 48 Мп основным датчиком, 8 Мп широкоугольным и 2 Мп датчиком измерения глубины сцены.

Фронтальный фотомодуль на 32 Мп. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 710.

Оперативной памяти может быть 4 или 6 ГБ. Постоянной памяти 64 или 128 ГБ. Батарея в смартфоне на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

В Европе Xiaomi Mi 9 Lite появится 20 сентября по цене 319 евро за версию 4/64 ГБ и 349 евро за 6/128 ГБ.

В пересчете это около 22 и 25 тыс. рублей соответственно. Xiaomi Mi 9 Lite стоит ожидать и в России, но смартфон скорее всего появится в октябре.