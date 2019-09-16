Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite официально представили в Европе

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16 октября : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite официально представили в Европе

16.09.2019 22:18

Xiaomi представила для европейского рынка свою новую модель смартфона, которой стала Mi 9 Lite, представленная на китайском рынке как Mi CC9.
Ранее сообщалось, что Mi 9 Lite и Mi CC9 будут отличаться камерой, но этого не произошло, поэтому смартфоны являются полностью идентичными.

Xiaomi Mi 9 Lite оснащен 6,39-дюймовым AMOLED экраном с подэкранным сканером отпечатка пальца. Разрешение экрана Full HD+.


На задней стеклянной панели размещена тройная камера с 48 Мп основным датчиком, 8 Мп широкоугольным и 2 Мп датчиком измерения глубины сцены.

Фронтальный фотомодуль на 32 Мп. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 710.

Оперативной памяти может быть 4 или 6 ГБ. Постоянной памяти 64 или 128 ГБ. Батарея в смартфоне на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

В Европе Xiaomi Mi 9 Lite появится 20 сентября по цене 319 евро за версию 4/64 ГБ и 349 евро за 6/128 ГБ.

В пересчете это около 22 и 25 тыс. рублей соответственно. Xiaomi Mi 9 Lite стоит ожидать и в России, но смартфон скорее всего появится в октябре.

Объявлена дата премьеры смартфонов Xiaomi Mi MIX, Mi 9 Pro и MIUI 11

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