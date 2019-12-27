Смартфон Xiaomi Mi 10 получит поддержку 66 Вт быстрой зарядки

Смартфон Xiaomi Mi 10 получит поддержку 66 Вт быстрой зарядки27.12.2019 22:49
Точной даты презентации Mi 10 пока нет, но ранее источники сообщали, что показ смартфона пройдет в первом квартале 2020 года.
Ранее «АСТЕРА» писала, что в Xiaomi Mi 10 установят процессор Snapdragon 865 с 5G модемом, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а постоянная память уже будет стандарта UFS 3.0.
Теперь появилась новая информация про смартфон. На этот раз источник пишет, что в Xiaomi Mi 10 будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 66 Вт, причем блок питания соответствующей мощности будет в комплекте со смартфоном.
Предположительно, Xiaomi Mi 10 будет показан на выставке MWC 2020 в Барселоне.
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