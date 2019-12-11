Смартфон Xiaomi Mi 10 получит новейшую память от Samsung

Вице-президент Xiaomi в социальной сети Weibo рассказал, что в новых смартфонах Xiaomi и Redmi будет устанавливаться новая оперативная памяти — LPDDR5.

Первые устройства с новой памятью появятся в первом квартале 2020 года. Сейчас компания использует в основном LPDDR4X, но она как отметил представитель компании, «уже не подходит для эпохи 5G».

Стоит отметить, что представленный в декабре Snapdragon 865 способен работать с новой памятью, и этот процессор у Xiaomi должен дебютировать на Mi 10 и Redmi K30 Pro.

Напомним, вчера был представлен Redmi K30. Смартфон показали в двух версиях — с 5G и 4G. Было сказано, что в аппарате используется память LPDDR4X-1866, но не было уточнений, где она установлена — в 5G и 4G версиях или только в Redmi K30 с поддержкой сетей четвертого поколения.

Samsung Electronics память LPDDR5 начала выпускать еще летом.