Смартфон Vivo V17 получит странную квадратную камеру

Vivo на своих смартфонах применит новое дизайнерское решение, которое связано с блоком основной камеры.

В компании решили не повторять решения других производителей, но все-таки использовали прямоугольный блок, расположив его под необычным углом.

Первым смартфоном с необычным дизайном станет Vivo V17. Как пишет Hi-Tech Mail.ru его представят в конце ноября.

Смартфон будет доступен и на российском рынке, но, когда именно он появится у нас на прилавках неизвестно.

Vivo V17 получил дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, подэкранный сканер отпечатка пальца и стеклянную заднюю панель.

Основная камера в смартфоне будет с четырьмя модулями, где основной на 48 Мп. Уже известно, что в смартфоне будет устанавливаться 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Аккумулятор в аппарате установят на 4500 мАч, а для его зарядки будет использоваться разъем USB Type-C.