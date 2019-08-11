Что это будет за новинка пока неизвестно, а в базе данных она появилась под модельным номером V1928A.

Новый смартфон Vivo с тройной камерой и АКБ на 4880 мАч появился в TENAA, где помимо характеристик опубликовали и фото новинки.

Благодаря базе стало известно, что новинка получит 6,35-дюймовый экран Full HD+, в котором для камеры сделают каплевидный вырез.

На задней панели будет тройная основная камера и сканер отпечатков пальцев. В качестве операционной системы предложат Android 9.0 Pie.

Информации о процессоре и объём памяти в TENAA не опубликовали, но известны габариты: 159,43 × 76,77 × 8,92 мм.