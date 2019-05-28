Смартфон Vivo NEX 2 может получить съемную основную камеру

Смартфон Vivo NEX 2 может получить съемную основную камеру28.05.2019 23:19
Дизайн в смартфонах стал слишком обычным и с лицевой стороны без активного экрана более 70% аппаратов выглядят практически одинаково.
Поэтому сейчас каждый производитель старается изменить дизайн устройства с тыльной стороны, к примеру создают разные градиенты.
Но компания Vivo пошла еще дальше и решила выпустить смартфон со съёмной основной камерой.
По слухам, Vivo NEX 2 получит съёмный модуль камеры, который можно будет закреплять на разных металлических поверхностях и даже с лицевой стороны в верхней части экрана.
Скорее всего камера будет дополнительно оснащена процессором, собственным аккумулятором и беспроводным модулем.
Подробностей про Vivo NEX 2 пока нет, впрочем даже неизвестно, когда его могут представить.
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