Новый смартфон Vivo iQoo Plus с 5G оценен в 655 долларов

После презентации процессора Snapdragon 855 Plus производители сразу начали выпускать смартфоны, созданные на этом чипе. Напомним, Qualcomm представила новую платформу Snapdragon 855 Plus в середине текущего месяца.

На новом чипе уже создан Asus ROG Phone 2, а также готовится Black Shark 2 Pro и неизвестная пока модель Nubia.

Теперь появилась информация о Vivo iQoo Plus 5G, в основе которого тоже будет лежать Snapdragon 855 Plus.

По данным источника, помимо 5G в смартфоне Vivo iQoo Plus будет установлено 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, также сообщают про аккумулятор на 4500 мАч.

Цена Vivo iQoo Plus 5G составит 655 долларов.