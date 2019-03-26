Смартфон Umidigi F1 Play с 48 Мп камерой оценили в 200 долларов

Представленный две недели назад смартфон Umidigi F1 Play преподносили как убийцу флагманов, но на самом деле с процессором MediaTek сложно выпустить устройство, которое будет конкурировать с аппаратами по цене свыше 500 долларов.

Накануне Umidigi F1 Play получил ценник и теперь выяснилось, что конкурировать он будет с Redmi Note 7 Pro.

За новинку попросили 200 долларов, причем она уже оснащена 6 ГБ оперативной памяти. Камера в смартфоне двойная с основным 48 Мп датчиком и 8 Мп вспомогательным.

Фронтальная камера получила разрешение на 16 Мп. В устройстве установлен 6,3-дюймовый FHD+ дисплей с каплевидным вырезом.

Процессор в смартфоне MediaTek Helio P60, а батарея на 5150 мАч, причем она поддерживает быструю зарядку.