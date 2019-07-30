Смартфон Titan с QWERTY-клавиатурой за 28 мин собрал нужную сумму для запуска

Китайская компания Unihertz на Kickstarter запустила новый успешный проект. В этот раз производитель представил очень большой защищенный смартфон Titan.

В этом аппарате есть сканер отпечатка пальца, фронтальная камера с функцией распознавания лица, сенсорный экран и QWERTY-клавиатура.

Работает устройство под управлением Android.

Корпус «Титана» защищен от ударов и воды, причем заявлена защита по стандарту IP67.

Также смартфон оснастили NFC, батареей на 6000 мАч и гибридным слотом для microSD или двух SIM-карт.

Помимо этого, заявлена поддержка беспроводной зарядки. Про процессор разработчики ничего не сообщают, но было сказано про 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. На Kickstarter смартфон Unihertz Titan просят $239, что в пересчете 15 тыс. рублей.

Для запуска устройства в производство разработчикам нужно было собрать $100 тыс., и нужную сумму от пользователей они получили через 28 минут, а уже через пару часов было подано заявок на сумму $300 тысяч. Поставки смартфона должны начаться в конце текущего года.

