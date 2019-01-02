Смартфон Sony Xperia XZ4 появился в бенчмарке AnTuTu

Новый смартфон компании Sony уже протестировали в программе производительности смартфонов, а благодаря этому бенчмарку стали известны и некоторые характеристики новинки.

Так, модель, которая уже скоро будет представлена официально, оснащена Snapdragon 855, при этом результаты тестирования оказались выше, чем у Lenovo Z5 Pro, который также получил этот топовый процессор.

У последнего результат составили 370 тысяч баллов, а вот новый Sony Xperia XZ4 набрал почти 400 тысяч баллов.