Смартфон Sony Xperia XZ3 с треском провалил тест DxOMark

В DxOMark протестировали камеру смартфона Sony Xperia XZ3 и пришли к выводу, что камера этого аппарата оказалась даже хуже, чем у модели Sony Xperia XZ Premium, которая вышла в 2017 году.



Начнем с того, что компания Sony выпустила смартфон Xperia XZ3 осенью прошлого года. В модели заявлена 19-мегапиксельная камера с диафрагмой F/1,9.

Согласно данным производителя камера способна записывать видео с частотой 960 к/с., а для фото и видео значение ISO составляет 12800 и 4000.

Согласно заявленным характеристикам камера в устройстве довольно неплохая, однако тесты DxOMark доказывают обратное.

Специалисты присудили смартфону средний балл 79, а если говорить о фото и видеосъёмке, то тут оказалось 76 и 85 баллов соответственно.

Показатели у смартфона 2017 года оказались выше. Как сообщили в DxOMark, в режиме фото камера снимает с шумами по краям, добавляет слишком много насыщенности при съемке в темном помещении, не имеет режима боке, а также у нее ограниченный динамический диапазон при всех условиях.

Что касается режима видео, то тут обратили внимание на нестабильность цветов и баланса белого, некоторые ошибки, замедленный автофокус и другое.