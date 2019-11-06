Смартфон Sony Xperia 5 появился в продаже в России

С конца октября новый смартфон предлагался в России по предварительному заказу, а теперь объявлены его «живые» продажи.



Модель имеет 6,1-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9 и предлагается в черном и синем цвете корпуса.

Для покупки доступна только одна конфигурация устройств с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Процессор в смартфоне установлен Snapdragon 855, а за его автономную работу отвечает аккумулятор на 3 140 мАч.

На задней панели Sony Xperia 5 установлена тройная камера с основным датчиком на 12 Мп. Оценен аппарат в 59 990 рублей.