Флагманский аппарат китайской компании упал в цене, что связано в первую очередь со скорым выходом преемника.



По предварительным данным, Xiaomi Mi Mix 4 может быть представлен десятого декабря. Пока этого не случилось, смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 серьезно подешевел.

Так, если на старте продаж версию 8/128 Гб предлагали за 526 долларов, то теперь цена составляет 341 доллар. То есть аппарат подешевел на 185 долларов.