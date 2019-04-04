Смартфон-слайдер Samsung Galaxy A90 с поворотной камерой показали на видео

Новый смартфон южнокорейской компании Samsung Galaxy A90 может дебютировать вместе с другими моделями линейки уже 10 апреля.



Ранее уже сообщалось, что новинка получит поворотную селфи-камеру, но сегодня в сети появилось рендерное видео, в котором наглядно показано, как может функционировать такая камера.

В данном случае показали смартфон-слайдер Samsung Galaxy A90, в механизме которого и вращается небольшой блок камеры.

К тому же модели приписывают встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 855, минимум 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Экран в смартфоне будет 6,7-дюймовый, а аккумулятор получит емкость 3 610 мАч.