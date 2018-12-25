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Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Смартфон Samsung с 5G выйдет в 2019 году под названием Galaxy Bolt

25.12.2018 18:58

Упоминание о названии смартфона с поддержкой работы в сетях пятого поколения нашли в прошивке для Galaxy Note9.
Там обратили внимание на модель смартфона с названием «bolt5gvzw». Изучив все более детально специалисты выяснили, что это смартфон с 5G, слово Vzw это название американского оператора, а вот Bolt и есть название самой модели смартфона.

Правда пока сложно утверждать будет ли это название для серийное модели, либо это кодовое название смартфона. Многие склоняются к версии, что Samsung Bolt это Galaxy S10 (Beyond X).

Предполагается, что флагман с 5G будет отличаться от всех предыдущих моделей.

Ему приписывают 6,7-дюймовый экран изогнутый по краям, четыре модуля в основной камере, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который встроят в экран, а также керамическая задняя крышка и двойная камера для селфи, которая расположится в отверстии в экране.

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