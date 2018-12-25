Смартфон Samsung с 5G выйдет в 2019 году под названием Galaxy Bolt

Упоминание о названии смартфона с поддержкой работы в сетях пятого поколения нашли в прошивке для Galaxy Note9.

Там обратили внимание на модель смартфона с названием «bolt5gvzw». Изучив все более детально специалисты выяснили, что это смартфон с 5G, слово Vzw это название американского оператора, а вот Bolt и есть название самой модели смартфона.

Правда пока сложно утверждать будет ли это название для серийное модели, либо это кодовое название смартфона. Многие склоняются к версии, что Samsung Bolt это Galaxy S10 (Beyond X).

Предполагается, что флагман с 5G будет отличаться от всех предыдущих моделей.

Ему приписывают 6,7-дюймовый экран изогнутый по краям, четыре модуля в основной камере, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который встроят в экран, а также керамическая задняя крышка и двойная камера для селфи, которая расположится в отверстии в экране.