Несмотря на пребывание в соленой воде смартфон корейской компании продолжил работать и более того, еще долго сохранял заряд аккумулятора.

Житель Канады поведал историю и выразил благодарность инженерной команде Samsung за качественный смартфон Samsung Galaxy S8.

Восьмого июля в водах города Бого в провинции Себу возле небольшого острова перевернулась лодка. В ней находилось 16 иностранных дайверов, а также четыре жителя Филиппин.

Все они смогли доплыть до берега и оказалось, что у всех людей смартфоны из-за воды полностью вышли из строя. Исключением стал аппарат Samsung Galaxy S8.

Как рассказал житель Канады его смартфон не только остался работать, но и сохранил заряд батареи до прибытия спасателей.

Благодаря этому смартфону люди вызвали спасателей и передали им координаты по GPS. Так, смартфон Samsung Galaxy S8 смог спасти жизни 20 человек.