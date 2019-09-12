Смартфон Samsung Galaxy S11 получит собственный режим Deep Fusion

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12 октября : четверг

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон Samsung Galaxy S11 получит собственный режим Deep Fusion

12.09.2019 19:25

На презентации Apple рассказала про функции Deep Fusion для камеры iPhone 11 Pro. Этот режим должен помочь пользователю создавать качественные фотографии в высоком разрешении.
Суть Deep Fusion в том, что он еще до момента совершения снимка делает четыре фотографии, а после нажатия кнопки затвора будет сделано еще четыре фотографии.

В общей сложности функция Deep Fusion получит девять снимков, а после этого лучшие моменты будут обработаны и объединены в один качественный снимок.

Deep Fusion появится на iPhone 11 Pro уже после выхода смартфона в продажу. По данным инсайдера, под ником Ice Universe, аналогичный режим разрабатывает и компания Samsung.

Дебют корейской версии Deep Fusion состоится на смартфоне Galaxy S11. Напомним, Ice Universe ранее сообщал, что Samsung Galaxy S11 получит революционную камеру.

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