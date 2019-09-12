Смартфон Samsung Galaxy S11 получит собственный режим Deep Fusion

На презентации Apple рассказала про функции Deep Fusion для камеры iPhone 11 Pro. Этот режим должен помочь пользователю создавать качественные фотографии в высоком разрешении.

Суть Deep Fusion в том, что он еще до момента совершения снимка делает четыре фотографии, а после нажатия кнопки затвора будет сделано еще четыре фотографии.

В общей сложности функция Deep Fusion получит девять снимков, а после этого лучшие моменты будут обработаны и объединены в один качественный снимок.

Deep Fusion появится на iPhone 11 Pro уже после выхода смартфона в продажу. По данным инсайдера, под ником Ice Universe, аналогичный режим разрабатывает и компания Samsung.

Дебют корейской версии Deep Fusion состоится на смартфоне Galaxy S11. Напомним, Ice Universe ранее сообщал, что Samsung Galaxy S11 получит революционную камеру.