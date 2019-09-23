Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 100-Мп камеру и оптический зум

Samsung не спешит использовать свои передовые технологии в своих смартфонах, тогда как сенсоры для камер от Samsung на 64 Мп уже используют китайские компании.

А скоро дебютирует 108 Мп датчик изображения, и установят его в китайский смартфон Mi Mix Alpha.

В первом квартале 2020 года будет представлен Samsung Galaxy S11, и по новым данным в нем уже установят 100 Мп камеру и пятикратный оптический зум.

Недавно сообщалось, что Samsung вместо Galaxy S11 может выпустить смартфон Galaxy One, который на рынке сразу заменит серию Galaxy S и Note.