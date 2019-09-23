Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 100-Мп камеру и оптический зум

Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 100-Мп камеру и оптический зум23.09.2019 15:10
Samsung не спешит использовать свои передовые технологии в своих смартфонах, тогда как сенсоры для камер от Samsung на 64 Мп уже используют китайские компании.
А скоро дебютирует 108 Мп датчик изображения, и установят его в китайский смартфон Mi Mix Alpha.
В первом квартале 2020 года будет представлен Samsung Galaxy S11, и по новым данным в нем уже установят 100 Мп камеру и пятикратный оптический зум.
Недавно сообщалось, что Samsung вместо Galaxy S11 может выпустить смартфон Galaxy One, который на рынке сразу заменит серию Galaxy S и Note.
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит собственный режим Deep Fusion
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