Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить инфракрасный спектрометр

Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить инфракрасный спектрометр30.09.2019 18:14
Samsung запатентовала новый датчик для смартфонов серии Galaxy. Патентные заявки были внесены в ведомство по патентам и товарным знакам США и Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Так, в патенте корейская компания описывает внедрение в смартфоны нового датчика, который будет расположен рядом с основной камерой.
Новое оборудование является инфракрасным спектрометром, через который можно будет проверять состояние здоровья.
Спектрометр может считывать пульс, здоровье кожи и уровень сахара во фруктах, а также определить пищевую ценность в продуктах.
По данным портала LetsGoDigital, инфракрасный спектрометр уже готов для использования, и возможно его уже внедрят в смартфоны серии Galaxy S11, которые должны представить в марте 2020 года.
Просмотры:Метки: Samsung