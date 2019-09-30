Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить инфракрасный спектрометр

Samsung запатентовала новый датчик для смартфонов серии Galaxy. Патентные заявки были внесены в ведомство по патентам и товарным знакам США и Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Так, в патенте корейская компания описывает внедрение в смартфоны нового датчика, который будет расположен рядом с основной камерой.

Новое оборудование является инфракрасным спектрометром, через который можно будет проверять состояние здоровья.

Спектрометр может считывать пульс, здоровье кожи и уровень сахара во фруктах, а также определить пищевую ценность в продуктах.

По данным портала LetsGoDigital, инфракрасный спектрометр уже готов для использования, и возможно его уже внедрят в смартфоны серии Galaxy S11, которые должны представить в марте 2020 года.