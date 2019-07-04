Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть04.07.2019 12:33
Снижение стоимости зафиксировали специалисты Hi-Tech Mail.ru, которые анализируют стоимость популярных на российском рынке смартфонов.
Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
На старте продаж за смартфон просили 57 тысяч рублей, а теперь на рынке появились предложения, где предлагают модель приобрести уже за 42 тысячи рублей.
Напомним, что Galaxy S10e является самым доступным флагманом в линейке Galaxy S10. Он имеет топовый процессор, а диагональ экрана составляет 5,8 дюйма.
В России начались продажи смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e
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