Снижение стоимости зафиксировали специалисты Hi-Tech Mail.ru, которые анализируют стоимость популярных на российском рынке смартфонов.

Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.

На старте продаж за смартфон просили 57 тысяч рублей, а теперь на рынке появились предложения, где предлагают модель приобрести уже за 42 тысячи рублей.

Напомним, что Galaxy S10e является самым доступным флагманом в линейке Galaxy S10. Он имеет топовый процессор, а диагональ экрана составляет 5,8 дюйма.