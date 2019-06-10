Смартфон Samsung Galaxy S10+ посвятили корейскому футболисту

Смартфон Samsung Galaxy S10+ посвятили корейскому футболисту10.06.2019 21:41
Корейская компания Samsung подготовила спецверсию своего флагманского смартфона, посвящённую корейскому футболисту и тренеру по имени Пак Хан Со.
Модель Samsung Galaxy S10+ Park Hang Seo Edition предлагается за тысячу долларов.
Смартфон получил нестандартную комплектацию, помимо зарядки в коробку кладут наушники, защитный чехол и портативный аккумулятор с функцией беспроводной зарядки. Технически смартфон остался без изменений.
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