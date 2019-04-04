Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus уже серьезно подешевел в России

Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus уже серьезно подешевел в России04.04.2019 21:00
Компания Samsung провела презентацию своей флагманской линейки смартфонов в феврале и уже в начале марта новинки поступили в продажу на российском рынке.
Стартовая стоимость Samsung Galaxy S10 Plus составляет 77 тысяч рублей, но менее чем за месяц аппарат стал терять в цене.
Снижение стоимости смартфона зафиксировали специалисты Hi-Tech Mail.ru, которые уже нашли предложения, где аппарат предлагается по цене ниже РЦЦ более чем на 15 тысяч рублей.
То есть в России есть продавцы, которые предлагают Galaxy S10 Plus за 60 тысяч рублей.
Компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S10
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