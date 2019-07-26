Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит «умную» систему ISO

До презентации Samsung Galaxy Note10 осталось не так уж и много времени, ведь его представят уже 7 августа.

Про сам аппарат уже много что известно, но инсайдеры продолжают раскрывать его особенности.

По новым данным в фаблете со стилусом будет реализована система искусственного интеллекта, которая автоматически будет регулировать значение ISO.

Новая функция будет назваться AI ISO или Smart ISO. Также тройную камеру смартфона оснастят тремя переменными значениями диафрагмы — F/1.5, F/1.8 и F/2.4. Значение диафрагмы будет регулироваться механическим путем.