Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит 5G-версию

Samsung после старта продаж новых смартфонов семейства Galaxy S10 опубликовал исходный код прошивок, и ее уже успели «разобрать» участники форума разработчиков XDA Developers.

В прошивке для флагманских смартфонах было обнаружено подтверждение, что Samsung Galaxy Note10 получит версию с 5G.

Стоит отметить, что 5G-версию получит и Galaxy S10, но она выйдет в продажу значительно позже.

Что касается Galaxy Note10, то скорее всего будет выпущено две версии — с 5G и 4G. Причем обе оснастят процессором Snapdragon 855.

Экран в смартфоне будет уже 6,66 дюйма. Samsung Galaxy Note10 компания должна представить в августе 2019 года.