Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит 5G-версию

Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит 5G-версию13.03.2019 11:38
Samsung после старта продаж новых смартфонов семейства Galaxy S10 опубликовал исходный код прошивок, и ее уже успели «разобрать» участники форума разработчиков XDA Developers.
В прошивке для флагманских смартфонах было обнаружено подтверждение, что Samsung Galaxy Note10 получит версию с 5G.
Стоит отметить, что 5G-версию получит и Galaxy S10, но она выйдет в продажу значительно позже.
Что касается Galaxy Note10, то скорее всего будет выпущено две версии — с 5G и 4G. Причем обе оснастят процессором Snapdragon 855.
Экран в смартфоне будет уже 6,66 дюйма. Samsung Galaxy Note10 компания должна представить в августе 2019 года.
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