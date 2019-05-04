Смартфон Samsung Galaxy M40 получил чип Snapdragon 675 с 6 Гб ОЗУ

Южнокорейская компания готовит к выходу еще одну модель смартфона, которая на рынке будет предлагаться как Samsung Galaxy M40.

Недавно эта модель была протестирована в бенчмарке Geekbench, благодаря которому стало известно, каким будет процессор в смартфоне.

Итак, в Samsung Galaxy M40 будет установлен чип Snapdragon 675А, а объём оперативной памяти составит 6 ГБ. Возможно будут предлагаться версии и с другим объёмом ОЗУ.

Работать новинка будет под управлением ОС Android 9 Pie. В тесте с такими данным Galaxy M40 заработал 2 350 баллов в одноядерном тесте и 6 410 баллов в многоядерном.

Что касается других характеристик, то устройству приписывают аккумулятор на 5 000 мАч, тройную камеру и экран диагональю 6,4 дюйма.