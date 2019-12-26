Смартфон Samsung Galaxy M31 появился в базе данных Geekbench

В базе Geekbench появилось новое устройство от компании Samsung. В частности был протестирован аппарат с модельным номером SM-M315F, и предположительно это Galaxy M31.

После тестов стали известны некоторые характеристики смартфона. В частности выяснилось, что новинка работает под управлением Android 10.

«Сердцем» аппарата в тестах был восьмиядерный процессор Exynos 9611 с графической системой Mali-G72 MP3. Оперативной памяти в устройстве 6 ГБ.

В Geekbench в одноядерном тесте смартфон набрал 348 баллов, а в многоядерном режиме производительность составила 1214 баллов.

Samsung Galaxy M31 приписывают дисплей с вырезом. Какой вырез реализуют под фронтальную камеру пока неизвестно.

Флеш-накопитель в устройстве установят минимум 64 ГБ, но стоит еще ожидать модификацию со 128 ГБ.

Точной даты презентации Samsung Galaxy M31 пока не назвали, но предположительно смартфон покажут в начале следующего года.