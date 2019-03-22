Смартфон Samsung Galaxy A90 получит дисплей Notchless Infinity Screen

Samsung Galaxy A90 получит экран без вырезов и отверстий под фронтальную камеру, об чем стало известно благодаря англоязычной версии индонезийского сайта корейской компании.

При наполнении сайта Samsung случайно была опубликована информация про экран нового смартфона Galaxy A90.

Этот аппарат будет представлен на отдельном мероприятии, посвященном серии Galaxy A.

В самой старшей версии среднебюджетной серии смартфонов будет установлен экран без каких-либо вырезов и отверстий, то есть дисплей будет полностью безрамочный.

Ранее сообщалось, что в Galaxy A90 будет выдвижная поворотная камера, которая будет выполнять роль основной и фронтальной.

Помимо этого аппарат получит встроенный в экран сканер отпечатка пальца. Презентация Galaxy A90 должна состоятся 10 апреля.