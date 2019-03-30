Смартфон Samsung Galaxy A80/90 получит аккумулятор на 3700 мАч

Samsung начала серьезно конкурировать с китайскими производителями и для этого она разработала серию Galaxy A.

В России уже продаются смартфоны данной серии и они доступны по вполне приемлемым ценам.

К примеру, Samsung Galaxy A50 с тройной камерой и встроенным в экран сканером отпечатка пальца можно купить за 20 тыс. рублей.

Но Samsung Galaxy A50 не будет являться флагманской моделью серии. Известно, что будет еще Samsung Galaxy A80 и сообщается, что в нем установят батарею на 3700 мАч, такие данные приводит сайт Slashleaks.

Причем ранее стало известно, что Galaxy A80 и Galaxy A90 является одним и тем же смартфоном просто в корейской компании пока не решили, под каким названием выпускать смартфон в продажу.