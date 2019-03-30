Смартфон Samsung Galaxy A80/90 получит аккумулятор на 3700 мАч

Смартфон Samsung Galaxy A80/90 получит аккумулятор на 3700 мАч30.03.2019 20:27
Samsung начала серьезно конкурировать с китайскими производителями и для этого она разработала серию Galaxy A.
В России уже продаются смартфоны данной серии и они доступны по вполне приемлемым ценам.
К примеру, Samsung Galaxy A50 с тройной камерой и встроенным в экран сканером отпечатка пальца можно купить за 20 тыс. рублей.
Но Samsung Galaxy A50 не будет являться флагманской моделью серии. Известно, что будет еще Samsung Galaxy A80 и сообщается, что в нем установят батарею на 3700 мАч, такие данные приводит сайт Slashleaks.
Причем ранее стало известно, что Galaxy A80 и Galaxy A90 является одним и тем же смартфоном просто в корейской компании пока не решили, под каким названием выпускать смартфон в продажу.
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