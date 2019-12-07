Смартфон Samsung Galaxy A71 показали на пресс-рендере07.12.2019 13:12
По предварительным данным, новый Samsung Galaxy A71 дебютирует в начале следующего года.
Недавно смартфон Samsung Galaxy A71 показали на пресс-рендере, где среднебюджетная модель имеет безрамочный дизайн и отверстие в экране под фронтальную камеру.
Этому смартфону приписывают процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Также в нем предложат USB Type-C и аккумулятор на 4 500 мАч.
Что касается диагонали экрана, то она должна составить 6,7 дюймов, а на задней панели будет располагаться камера с несколькими модулями, информации о которых пока нет, как и не известна предварительная стоимость новинки.
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