По предварительным данным, новый Samsung Galaxy A71 дебютирует в начале следующего года.

Недавно смартфон Samsung Galaxy A71 показали на пресс-рендере, где среднебюджетная модель имеет безрамочный дизайн и отверстие в экране под фронтальную камеру.

Этому смартфону приписывают процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Также в нем предложат USB Type-C и аккумулятор на 4 500 мАч.

Что касается диагонали экрана, то она должна составить 6,7 дюймов, а на задней панели будет располагаться камера с несколькими модулями, информации о которых пока нет, как и не известна предварительная стоимость новинки.