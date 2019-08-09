Компания Samsung уже скоро выпустит свой новый смартфон Galaxy A70s.

Благодаря бенчмарку Geekbench, где и была протестирована новинка, стали известны некоторые данные о новинке.

Так, стало известно, что смартфон Samsung Galaxy A70s протестировали в Geekbench в версии, оснащенной процессором Snapdragon 675 и под управлением Android 9 Pie.

Оперативной памяти в тестируемом смартфоне было установлено 6 ГБ. В одноядерном тесте модель заработала 2365 баллов, а в многоядерном — 6372 балла.