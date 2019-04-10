Смартфон Samsung Galaxy A70 представлен официально

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Смартфон Samsung Galaxy A70 представлен официально

10.04.2019 19:28

Еще одной новиной южнокорейского производителя стал смартфон Galaxy A70, который будет глобальной моделью, в том числе появится и на российском рынке.


В нашей стране новинка обойдется по цене 29 990 рублей. Samsung Galaxy A70 относится к линейке смартфонов среднего ценового сегмента.

Экран в модели будет 6,7 дюймовый и в него встроили сканер отпечатков пальцев, а вверху имеется каплевидный вырез для фронтальной камеры, которая имеет разрешение 32 Мп.

На задней панели располагается камера с тремя модулями с разрешением 32 Мп/ F1,7, 8 Мп/ F2,2 и датчиком глубины на 5 Мп. О том, какой процессор установлен в смартфоне не сообщается, но известно, что чип имеет два ядра частотой 2 ГГ и 6 с частотой 1,7 ГГц.

В продажу Samsung Galaxy A70 поступит в версии 6/128 или 8/128 ГБ. Аккумулятор установлен на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

В качестве ОС выступает Android 9.0 Pie с One UI. Galaxy A70, как и модель с поворотной камерой, о которой «Астера» писала ранее, поступит в продажу в мае и получит ценник 29 990 рублей. Среди доступных цветов корпуса окажется черный, белый, голубой и розовый варианты.

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