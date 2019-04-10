Смартфон Samsung Galaxy A70 представлен официально

Еще одной новиной южнокорейского производителя стал смартфон Galaxy A70, который будет глобальной моделью, в том числе появится и на российском рынке.



В нашей стране новинка обойдется по цене 29 990 рублей. Samsung Galaxy A70 относится к линейке смартфонов среднего ценового сегмента.

Экран в модели будет 6,7 дюймовый и в него встроили сканер отпечатков пальцев, а вверху имеется каплевидный вырез для фронтальной камеры, которая имеет разрешение 32 Мп.

На задней панели располагается камера с тремя модулями с разрешением 32 Мп/ F1,7, 8 Мп/ F2,2 и датчиком глубины на 5 Мп. О том, какой процессор установлен в смартфоне не сообщается, но известно, что чип имеет два ядра частотой 2 ГГ и 6 с частотой 1,7 ГГц.

В продажу Samsung Galaxy A70 поступит в версии 6/128 или 8/128 ГБ. Аккумулятор установлен на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

В качестве ОС выступает Android 9.0 Pie с One UI. Galaxy A70, как и модель с поворотной камерой, о которой «Астера» писала ранее, поступит в продажу в мае и получит ценник 29 990 рублей. Среди доступных цветов корпуса окажется черный, белый, голубой и розовый варианты.