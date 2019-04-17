Смартфон Samsung Galaxy A60 представлен официально

Samsung на территории Индии провела презентацию еще одного смартфона из линейки Galaxy A, которая уже пользуется ажиотажным спросом, хотя и представлена на рынке пока только тремя моделями.

Компания Samsung сегодня рассекретила смартфон Galaxy A60, причем этому аппарату специалисты приписывают отличные продажи.

Предварительная стоимость новинки составит около 300 долларов минимум, но в ней будут предложены интересные функции и технические характеристики. Работает новинка на процессоре Snapdragon 675 и имеет 6 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти предложат 128 ГБ. Экран устройства имеет диагональ 6,3 дюйма, а его разрешение составляет 2340 х 1080 точек. Фронтальная камера имеет модуль на 32 Мп, а на задней панели камера получила три модуля и также разрешение 32 Мп.

Рядом с камерой будет и сканер отпечатков пальцев. За автономную работу Galaxy A60 отвечает аккумулятор на 3 500 мАч. Еще в смартфоне будет NFC и технология Screen Sound позволяющая воспроизводить голос вибрацией.