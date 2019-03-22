Смартфон Samsung Galaxy A6+ обновили до ОС Android 9.0 Pie

Компания Samsung в марте активно начала обновлять до Android 9.0 Pie свои смартфоны. Так, уже были обновлены прошлогодние Galaxy A9, Galaxy A8, Galaxy A8+ и Galaxy A7, а теперь очередь добралась до Galaxy A6+ (2018).

Финальную версию мобильной ОС с оболочкой One UI начали получать жители Польши, а через несколько дней начнут распространять обновление и в других регионах.

После обновления Samsung Galaxy A6+ получит новые возможности. В частности, появится управление на базе жестов и будет изменен интерфейс.

С обновлением аппарат получит еще актуальную заплатку в безопасности системы, которая нацелена на устранение уязвимостей в Android 9.0 Pie.