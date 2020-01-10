Смартфон Samsung Galaxy A51 получит новую версию с 5G модемом

Samsung активно обновляет свою линейку смартфонов. Так, в конце года были представлены новые аппараты Galaxy A, а в первых числах января 2020 года, были еще показаны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.

В конце прошлого года был представлен смартфон среднего уровня Galaxy A51, и по новым данных этот аппарат получит 5G версию.

На рынке Samsung Galaxy A51 продается под модельным номером SM-A515F, но недавно корейская компания зарегистрировала SM-A516N.

Как пишет «ГазетаDAILY», новая версия будет оснащена 5G модемом, при этом пока неизвестно, какой процессор будут использовать в Galaxy A51 5G.

Предполагается, что это будет Exynos 5100 5G или MediaTek Dimensity 1000 5G. Напомним, в Samsung Galaxy A51 установлен Exynos 9611.